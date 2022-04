Carrera de Will Smith en problemas por golpe a Chris Rock; Netflix y Sony pausan proyectos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Los proyectos futuros en los que participaría el actor Will Smith, quien recientemente ganó un Oscar en la categoría de Mejor Actor por su participación en la cinta Rey Richard, podrían estar en peligro como consecuencia del golpe que dio al comediante Chris Rock tras hacer un chiste en torno a Jada Pinkett-Smith.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo a lo expuesto por The Hollywood Reporter, Netflix y Sony podrían poner en pausa las películas en las que Will trabajaría, entre ellos la cinta 'Fast and Loose' producida por la plataforma de streaming en donde el ganador del sacar interpretara a un jefe del crimen con un problemas de memoria.

Cabe destacar que esta cinta ya atravesaba un problema debido a que el director David Leitch renunció al proyecto antes de la entrega de los Oscar, por lo que Netflix estaba en busca de un nuevo director a fin de sacar la cinta al público, pero con los acontecimientos recientes el rodaje podría detenerse más de lo estipulado.

En el caso de Sony, la producción de 'Bad Boys 4' también quedaría en duda al igual que 'Emancipation' de Apple+; sin embargo, en el caso de este último, el proyecto ya se completó a diferencia del de Sony, el cual estaba en pláticas antes de las entrega de premios, faltaría conocer si se lanzan o bien, esperan más de lo acordado.

Fuente: The New York Post