¡Conmoción en la música! Silk Sonic se lleva el Grammy a 'Mejor Canción del Año'

Las Vegas, Estados Unidos.- Hace pocos minutos se reveló quién pertenece uno de los Grammy más esperados de la noche, el galardón a 'Mejor Canción del Año', el cual fue otorgado a la colaboración de Bruno Mars con Anderson Paak.

Como muchos saben, tanto Mars como Paak son grandes cantantes, mismos que ya contaban con sus propios galardones por separado, pero fue desde hace poco más de un año que decidieron unirse para crear algo nuevo juntos, con su grupo Silk Sonic.

El año pasado, Silk Sonic en los Grammy con la canción 'Leave the Door Open', sin saber que esta misma canción sería la que se llevaría el premio a 'Mejor Cancón del Año' para el 2022.

Cabe destacar que Silk Sonic no tuvo una competencia sencilla, ya que, en su propia categoría estaba nominada Billie Eilish con 'Happier Than Ever', otra canción que resonaba bastante para llevarse el galardón.

