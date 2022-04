Conmoción en Televisa: Andrea Legarreta publica FOTOS y tierno mensaje para su hija Mía Rubín

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, la querida conductora de Televisa, usó sus redes sociales para enviar un mensaje a su hija Mía Rubín, quien el pasado sábado se presentó en la Arena Ciudad de México con el concierto 'Cumbia Machine Tour', proyecto de su padre, el exTimbiriche Erik Rubín.

A través de su cuenta oficial de Instagram la conductora del programa Hoy, el matutino estrella de Televisa, 'La Legarreta' dedicó unas tiernas palabras a su hija de 16 años, quien cantó en compañía de su padre y también de la Sonora Dinamita y Raymix.

Andrea publicó una serie de fotografías en las que se le ve con su hija, Mía Rubín, y otras de ella luciendo los vestuarios que usó para este concierto, en el que se llenó de aplausos, piropos y reconocimientos por parte de los presentes.

Seguido a esto, la esposa de Erik Rubin, con quien tiene 22 años de matrimonio, dijo que Mía se encontraba haciendo lo que más amaba, pues desde que dijo sus primeras palabras expresó que quería dedicarse al canto, como su padre.

En la imagen, parte del mensaje que Andrea Legarreta le dedicó a Mía Rubín

En el mensaje también aprovechó para agradecer el apoyo y cariño que tienen los fanáticos a Mía Rubín, pues se acercaron a Legarreta para decirle lo orgullosos que estaban de su hija.

Wow! Aún no me recupero de lo que viví!! Del amor del público que al terminar el show se me acercaba con tanto amor, a decirme tantas palabras hermosas y conmovedoras acerca de ti… A felicitarme por ustedes…", señaló la conductora del programa 'Hoy'.