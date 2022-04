Eugenio Derbez le responde a Omar Chaparro tras exhibir a Mauricio Ochmann: "No veré su película"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El pasado sábado, 1 de abril, Eugenio Derbez publicó un video en donde se puede ver a Omar Chaparro y a Mauricio Ochmann hablando sobre la posibilidad de pedirle al protagonista de No se aceptan devoluciones, No eres tú soy yo y ¿Cómo ser un Latin Lover? que patrocine su nueva película ¿Y cómo es él?

Durante éste clip, Omar Chaparro comenta que no es su "ped..." que Derbez tenga problemas con Mauricio Ochmann, además reveló que no había visto CODA, hecho que parece haber molestado al padre de Aitana, Aislinn, José Eduardo y Vadhir.

La noche del pasado sábado, Eugenio grabó un video en respuesta al clip del actor de Como caído del cielo y No manches Frida, en el que se le ve hablando con una joven, a quien le comenta que ¿Y cómo es él? es una película muy buena, pero que no la terminó de ver porque Omar no había visto CODA.

Buenísima la película con este chavo de 'Sabadazo', el de 'Frida' (...) ¡Omar Chaparro! y el ex de mi hija (...) Mauricio Ochmann, también sale la hija de Gonzalo Vega, ¡Zuria! ¡Buenísima película! ¡Buenísima! Pero pues no la terminé de ver" charlaba el actor

Pues Omar no vio 'CODA', pues yo no voy a ver su película

Ante esto, Mauricio Ochmann comentó con varios emojis riendo, mientras que Omar Chaparro compartió el clip en su propia cuenta de Instagram donde declaró:

Me da la impresión que a Eugenio Derbez no le gustó nuestro video

Esta serie de clips se tratan de una broma entre Omar Chaparro y Eugenio Derbez, ya que, como es bien sabido, ambos actores llevan una excelente amistad.

