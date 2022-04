Horóscopos 3 de abril: Mhoni Vidente te comparte las predicciones de hoy según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la pitonisa más conocida en México, trae para ti sus predicciones y horóscopos correspondientes a este domingo 3 de abril, tercer día del cuarto mes del año. Para saber que te espera en el futuro, te invitamos a seguir leyendo.

Aries

Buscarás solucionar de manera inteligente un tema de salud que no termina por mejorar. Aun así, reconocerás que has avanzado bastante; alguien te dará un consejo muy valioso que debes tener en cuenta para encontrar la solución definitiva.

Tauro

Estarás muy cerca de tu pareja hoy y aprovecharás el tiempo para planear el futuro y ver cómo quieres vivir la relación. La conversación debe ser lo más sincera posible para que sienten las bases, si es que tienes claro lo que quieres.

Géminis

Si buscas en tu corazón notarás que vivir sumido en la soberbia no es recomendable para ser feliz. Quizás pedir perdón a una persona de la familia sea algo que te haga sentir mejor, pues con el odio no se llega a ninguna parte.

Cáncer

Será un día tranquilo, sin excesos, pero con mucho movimiento, sobre todo por la mañana. Si organizas algún acto solidario o cualquier otra actividad en la que te verás muy implicado, pero a gusto, sobre todo si se trata de niños o personas con problemas.

Leo

Hay algo que debes hacer hoy, porque lo consideras una obligación y tiene que ver con un familiar de edad al que prestarás atención y pasarás tiempo con él. Le transmitirás una profunda alegría y tú te sentirás muy agradecido emocionalmente.

Virgo

Intentas que hoy no te moleste nadie y podrás una excusa a un familiar que quiere estar contigo. La realidad es que no resultará muy creíble, pero harás bien para no dejar que tu tiempo sea manejado por otros.

Libra

Hoy estarás muy contento al ver que algo que esperabas se cumple, quizás una meta deportiva o una reunión que querías organizar desde hace mucho tiempo con personas a quienes aprecias; sea cual sea el caso, tendrás una jornada agradable.

Escorpio

Aprovecharás el tiempo libre para hablar tranquilamente con alguien que está lejos y que por varios motivos sientes que no está cerca de ti. Aunque eso sea cierto físicamente, la realidad es que emocionalmente está junto a ti.

Sagitario

Hoy no será el día para reclamar a tu pareja o familiar algo que no te ha gustado, una actitud que consideras injusta o negativa. Deja pasar el día, sobre todo si hay otras personas presentes; nadie ajeno a tu intimidad debe notar el malestar.

Capricornio

La Luna menguante en tu signo no te traerá demasiados ánimos hoy, por el contrario, te impulsará a pasar un día tranquilo en casa, lo cual no es malo, pues un poco de calma e introspección te ayudará a encarar temas emocionales.

Acuario

No creas todo lo que te dicen porque los halagos son interesados, sobre todo si representan que tú trabajes o esfuerces para que otros negocien contigo. Cuidado con tu ego, pues puede ser una fuente de equivocaciones si no lo controlas.

Piscis

Te preparas para una reunión la próxima semana en la que te jugarás mucho, de lo cual eres consciente, así que es mejor que tengas todo listo y muestres tus capacidades o lo interesante que es el proyecto que presentas.

