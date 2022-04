Insólito: Estos artistas jamás se han llevado un Grammy pese a su éxito en el mercado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 3 de abril se llevará a cabo la 64 entrega de los Grammy en Las Vegas, Nevada, ciudad en donde los nominados a las diversas categorías se han comenzado a dar cita, entre ellos los integrantes de BTS quienes este año podrían llevarse su primer premio de este tipo; sin embargo, en caso de no ocurrir, los ídolos del K-Pop no serían los únicos en no ser reconocidos, pues hay artistas y agrupaciones que pese a la fama, tampoco lo ganaron.

Tal es el caso de la cantante islandesa Björk quien pese al éxito y a su amplia carrera, ha regresado a su casa sin un premio de este tipo aún cuando durante la década de los 90 fue muy nominada. Cabe destacar que la intérprete de Army Of Me fue considerada a esta presea por sus grabaciones hasta los 2000, ya que previamente sólo tomaban en cuenta sus videos y no tanto su música.

En 1992 la agrupación The Smiths fue nominada para este premio por el lanzamiento de su álbum 'Your Arsenal', pero no lo consiguió; incluso, Morrisey ya solitario no ha sido considerado ni una sola vez a pesar de la fama y la trayectoria que lo precede. Caso similar ocurrió con la agrupación Oasis que estuvo nominada en 3 ocasiones pero en ninguna subió al escenario a recibir el galardón, hecho que ya no ocurrirá pues a la par la banda de los hermanos Gallagher se acabó.

Snoop Dog es otro de los artistas que ha sido multinominado pero jamás lo ha obtenido, situación que parece no importarle pues en repetidas ocasiones ha destacado “A la mier** los Grammy”, situación que ha sido similar con la legendaria banda KISS que fue nominada en 1999 por el disco ‘Psycho Circus’ pero regresó a casa sin el famoso megáfono dorado.

En el caso de Janis Joplin, The Who o Queen sí se han llevado un Grammy pero todos fueron honoríficos, es decir, no estuvieron nominados y digamos que sólo se reconoció su aportación a la música, lo cual los fans han calificado como un premio de consolación ya que la industria los consideró hasta mucho después.

