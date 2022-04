¡Shock en Televisa! Grettell Valdez inicia sesiones de quimioterapias; este es su estado de salud

Ciudad de México.- Fue alrededor del mes de enero, cuando Grettell Valdez, una querida actriz de Televisa, reveló que había tenido que someterse a una cirugía para quitar una verruga interna de su dedo, misma que podía provocar que la expareja de Patricio Borghetti desarrollará cáncer más adelante.

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde sus seguidores la cuestionaron acerca de su estado de salud y es que, daba la apariencia de haber superado del todo cualquier padecimiento, pero lo cierto es que, para lograrlo tendrá que presentarse a una sesión de tres quimioterapias.

La celebridad de Cuando me enamoro, Rebele, Clase 406 y Camaleones reveló que, realmente, ya no tenía ninguna molestia en el dedo, pero tendría que continuar con su tratamiento.

Ya casi no me duele (mi dedo), ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres (sesiones) y después empiezo mi quimioterapia (el virus que contraje) hace verrugas y esas verrugas debutan en cáncer" concluyó la actriz