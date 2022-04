Tras estar al borde de la muerte, exconductor de 'Hoy' reaparece renovado y ¿sin prenda alguna?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado estar al borde de la muerte, un querido expresentador de Hoy reapareció en redes sociales y se dejó ver ¿sin prenda alguna?

Se trata del querido Maestro Gudinni, quien durante le mes de febrero tuiteó que tenía un grave padecimiento por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, incluso aseguró que no se trataba de Covid-19, pero fue una situación que sí lo mantuvo en cama durante algunas semanas. Pese a que no reveló cuál era el mal que lo aquejaba, sí indicó que existía la posibilidad de que no sobreviviera.

Para el 27 de febrero, el conducto relató que ya podía salir a visitar a su madre, pero que aún requería descansar, por lo que aún no podía regresar a sus actividades laborales, así como tampoco podía hacerse cargo de su progenitora.

Visité a mi madre. La vi bien. Pronto terminará mi convalecencia que requiere de muchos cuidados y descanso. Cuando ya esté de nuevo en condiciones podré cuidarla y ayudarla en todo. Mientras a echarle ganas con la bendición de Dios

No fue sino hasta la noche del pasado sábado, 2 de abril, prácticamente mes y medio después que reveló que había logrado reponerse por completo e incluso se dio el lujo de posar en una fotografía sin camisa y únicamente con el pantalón puesto.

Completamente restablecido. Dios bendiga esta nueva etapa de mi vida. Y aquí estoy dispuesto a seguir las encomiendas que dicte Dios

Fuentes: Twitter @FGudinni