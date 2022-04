Adiós TV Azteca: Tras 'desfigurarse' con cirugías, conductora renuncia a 'VLA' ¿para irse a 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien tras años en TV Azteca renunció a Venga la Alegría en 2019, revela porqué decidió salir del matutino. ¿Se iba al programa Hoy de Televisa?

Se trata de la conductora boricua Vanessa Claudio, quien empezó su carrera en Televisa pero luego estudió en el CEFAT de TV Azteca. Al terminar entró como conductora al matutino Venga la Alegría, al que decidió renunciar en el 2019.

Como se recordará, la presentadora terminó abandonando la televisora en el 2020 para irse a Telemundo. Luego salió de esta empresa para irse a Turquía, sin embargo, fue llamada de nueva cuenta por el Ajusco y regresó a México.

Actualmente es conductora de Al Extremo, uno de los programas más vistos del canal, sin embargo, fue rechazada del programa Hoy de Televisa pues antes de volver al Ajusco corrió el rumor de que entraría a ese matutino, lo que fue desmentido por la productora Andrea Rodríguez, quien comentó que no estaba contemplada.

Tras el fuerte escándalo que provocó su apariencia, ya que fue señalada de presuntamente "abusar de cirugías" y de lucir "desfigurada e irreconocible", ella negó haberse hecho algo en el rostro y atribuyó su cambio físico a "kilos de más".

¿Por qué renunció a Venga la Alegría?

Aunque desde que decidió irse de Venga la Alegría, se rumoraba que Vanessa no se llevaba bien con sus compañeros o que prefirió irse debido a supuestos malos tratos, la conductora al fin aclaró porqué renunció en su visita al programa conducido por Karla Díaz, Pinky Promise.

Uno de los seguidores del programa le preguntaron la verdadera razón por la que abandonó el matutino. ¿Será que tenía una oferta en Televisa entonces? ¿Quería unirse al programa Hoy? ¿No soportaba a algún compañero? No, ella lo aclara:

Siempre me preguntan eso como si fuera algo malo que me salí de 'Venga'. No, simplemente entró 'Este es mi estilo' la oportunidad de trabajar y pues toda conductora quiere tener su programa y dije: 'bueno, ya tengo muchos años aquí, he cumplido mi periodo acá'", contó.

Vanessa aseguró que decidió irse por la oportunidad que le ofrecieron de conducir Este es mi estilo, también en TV Azteca, descartando algún otro motivo y agradeciendo al programa.

Crecí muchísimo. Es mi casa, estoy agradecida por las oportunidades pero era el momento de dar el siguiente paso y cuando me ofrecieron 'Este es mi estilo' dije: 'pues voy'".

Y esque recordó que desde que vio el comercial de Este es mi estilo cuando aún trabajaba en Venga la Alegría, sintió que ese programa era para ella, por lo que audicionó y resultó ser la elegida.

Cuando me dicen que me quedé en 'Este es mi estilo' me quedé seria primero (...) el matutino es estable e iba a hacer un proyecto nuevo que no sabía si iba a pegar o le iba a ir bien. Y me dice después el chico 'o sea, te estoy diciendo que vas a ser titular' y ya a la media hora empecé a llorar y todo y fue muy lindo", recordó.

Finalmente, sobre si alguna vez volvería al elenco del matutino, comentó:

La verdad, 'Venga' es un gran programa y amo cada vez que me invitan. Si me invitan ¿por qué no? No sé si ahorita mismo porque llevo un proceso y camino recorrido y quiero seguir creciendo y seguir evolucionando pero 'Venga' es mi casa, ahí crecí y cuando me inviten, presente", contó.

