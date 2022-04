Ana Bárbara revela sí ha devuelto alguno de sus anillos de compromiso: "¡Qué metiches son!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del escándalo de la separación de Belinda y Christian Nodal, así como el surgimiento de la duda sobre cuál de los dos cantantes se quedó con el anillo de compromiso, valuado en tres millones de dólares; la pregunta con respecto a las joyas de matrimonio de las demás famosas surgió entre los medios.

Recientemente, Ana Bárbara fue cuestionada por Televisa Espectáculos sobre cuántos anillos ha recibido en su vida, así como sí ha devuelto alguno de ellos a sus exprometidos o exesposos.

Por su parte, la interprete de 'Loca', 'Bandido', 'Lo Busqué', 'Como me haces falta', 'Qué poca' y 'De vez en cuando' respondió entre risas que ese tipo de cosas no se pregunta, mientras que los anillos no se devuelven.

Ay yo solo llevo tres (anillos de compromiso) tampoco son tantos. ¡Ay mi amor! ¡Qué metiches son! Esas cosas ni se preguntan o ni se regresan. ¡Ay! Ya me eché de cabeza (...) Lo caído, caído" declaró la cantante

Finalmente, la cantante aseguró que continua profundamente enamorada de su novio Ángel Muñoz, con quien ya está comprometida, pero debido a la pandemia no ha podido formalizar su matrimonio.

Mira tengo un amor perfecto con Ángel

