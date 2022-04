Chabelo regresa a las redes sociales para celebrar el Día del Niño; dedica este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, el actor y conductor Xavier López, quien es más conocido como Chabelo, dedicó un mensaje breve y contundente por el Día del Niño, celebración se conmemora cada 30 de abril en México.

“Feliz día a todos los cuates de todas las edades !Feliz día del niño!”, escribió el actor.

Aunque su mensaje no rebasó las dos líneas y careció de alguna imagen, las reacciones no se hicieron esperar, pues basta recordar que precisamente el personaje que ha llevado a la fama al actor es precisamente un niño. En ese sentido, hay que recalcar que el actor de 87 años de edad no es muy activo en las plataformas digitales, por lo que estes breve mensaje fue bien recibido por la audiencia.

Por si fuera poco, fue este mismo personaje el que lo llevó a conducir por 48 años ininterrumpidos el programa En Familia con Chabelo, mismo que se transmitió por el Canal de las Estrellas cada domingo en punto de las 07:00 horas, espacio donde a través de concursos, las familias mexicanas, presentes y desde sus casas, podían hacerse de varios premios que iban desde muebles hasta electrodomésticos o dulces.

Por ello, muchos internautas lo han vuelto tendencia este día, pues además de celebrar el Día del Niño, muchos contestaron este singular mensaje con fotos de la infancia, desde le foro donde se transmitía el programa o bien, solo con alguna anécdota que remitió a la infancia de muchos que han seguido la carrera del actor.

