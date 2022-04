¡La desgreñó! Así fue el pleito de Anette Michel e Ingrid Coronado en TV Azteca: "No nos hablamos"

Ciudad de México.- Destapan cómo habría surgido la enemistad entre las conductoras más emblemáticas de TV Azteca, Ingrid Coronado y Anette Michel, ahora que ambas están de vuelta en las filas del Ajusco.

Ambas presentadoras trabajaron juntas en el programa Tempranito con Alan Tacher y Daniel Bisogno a principios de los 2000 y aparentaban tener una grandiosa relación, sin embargo, se decía que tras bambalinas todo era muy diferente.

Y esque luego empezaron a surgir rumores de una fuerte rivalidad entre ambas, pues se decía que Ingrid envidiaba a Anette por ser la conductora titular, aunque al integrarse al programa, Coronado destacó por su belleza y carisma.

Este pleito terminó siendo confirmado por la propia Anette y su colega, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno, pues sus diferencias fueron irreconciliables y hasta la fecha, no se dirigirían la palabra.

En una entrevista publicada en 2008 para el programa Historias Engarzadas, conducido por Mónica Garza, Bisogno comentó que mientras que Anette siempre ha sido muy tranquila y no tiene problemas con nadie, Ingrid siempre salía de pleito con sus compañeras.

La rivalidad entre ambas llegó a un clímax cuando en una ocasión Anette habría "sacado de las greñas" a Ingrid de casa de su entonces novio porque la presentadora hizo una broma que a Michel le molestó y consideró de mal gusto.

De acuerdo con declaraciones de Bisogno, todo habría estallado debido a esa broma.

Y agregó que a Anette no le gustó para nada lo que propuso Ingrid aunque hubiera sido en broma y, furiosa, la habría corrido llevándosela "de las greñas".

Sin embargo, Bisogno contó también que las cosas ya no pudieran mejorar entre ellas cuando Ingrid empezó una relación con Samuel Tacher, quien fue novio de Silvia Navarro, una gran amiga de Anette.

Por su parte, Michel reveló sobre esta rivalidad con Ingrid: "Cuando estuvimos trabajando tuvimos una muy buena relación. Yo le dije comadre desde que entró, me pareció una forma de darle la bienvenida y que se sintiera aceptada".

Al ser cuestionado sobre si su amistad con Silvia fue lo que aportó a que se distanciaran, dijo:

Yo no sé si Samuel le dijo algo, yo viví la relación que tuvo Silvia con Samuel, yo sé lo que Samuel quería a Silvia. Jamás me metí con la relación. Cuando termina Samuel con Ingrid, yo hablo con Ingrid por teléfono, no me contesta la llamada y le dejé un recado de 'cuentas conmigo para lo que sea'. Tal vez no le gustó que le llamara en un momento difícil en su vida, no sé", comentó.

Finalmente, Anette aclaró que le desea lo mejor a su colega, pero hasta la fecha, no se dirigen la palabra y ni siquiera se saludan.

La quise muchísimo, fue una gran amiga. Me consta lo buena madre y esposa que siempre fue y no tengo más que hablar. Fue la mejor época de Tempranito cuando ella estuvo. No sé qué paso en realidad y al día de hoy no nos hablamos (...) No sé qué le hice, ni en qué le fallé. Ella a mí no me hizo nada pero algo pasó cuando ella tuvo esa relación y pues dije: 'si no me quiere, mejor me alejo y la dejo en paz'".