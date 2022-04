Quedó en silla de ruedas: Tras subir 20 kilos y casi morir, galán de Televisa se une a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha trabajado más de 30 años en Televisa, aparece en TV Azteca luego de estar unos años retirado debido a problemas de salud por los que quedó en silla de ruedas y subió casi 20 kilos.

Se trata de Jorge Salinas, quien debutó en San Ángel en 1991 en Cadenas de Amargura. Su talento y atractivo lo volvieron el galán del momento, protagonizando Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo, Pasión y poder, entre otras.

En 2018, el actor perdió su contrato de exclusividad, por lo que se alejó un tiempo de la pantalla. En ese entonces el histrión empezó a tener problemas de salud, pues fue captado con dificultad para caminar, usando silla de ruedas y luciendo kilos de más.

Salinas fue captado luciendo bastante desaliñado y con una apariencia muy diferente a la que presumía cuando era el galán protagonista más cotizado de los melodramas. Tiempo después, el actor volvió a Televisa.

Tras hacer Te doy la vida en 2020 y SOS Me estoy enamorando en 2021, el actor de 53 años contó que estuvo a punto de rechazar el papel del invidente 'Vicente' en en este último proyecto porque no era el protagonista.

Admitió que se dejó llevar por la "soberbia" pero su esposa Elizabeth Álvarez lo hizo entrar en razón. Al finalizar grabaciones, habló de sus problemas de salud, pues contó que sufría de fuertes dolores por problemas en la columna.

El actor reveló que se rehusó a entrar a cirugía por temor a quedar paralítico, además de que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar. Salinas mencionó que se enfocaría en ponerse en forma y esta semana reapareció luciendo muy bien.

Aunque se le ha visto en los pasillos de Televisa pues se dice que se uniría a un nuevo proyecto de la televisora como el remake de La Madrastra o El Maleficio, no ha confirmado su nuevo proyecto, sin embargo, contó cómo él y Elizabeth han podido balancear el trabajo y la vida familiar.

En entrevista publicada en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, Jorge habló sobre las modificaciones que ha tenido en su casa desde que su esposa regresó a la pantalla chica en la telenovela La Herencia, un legado de amor.

A su llegada al estreno de la obra Network, el actor se pronunció sobre el cuidado que tiene con sus hijos mientras Álvarez trabaja, debido a que ella dejó por un tiempo su vida profesional para dedicarse a su labor de madre.

No es que la apoye, es que ella es actriz, como lo dije, es actriz primero que madre, y primero, el ser humano tiene que desarrollarse personalmente", dijo.

Asimismo, el protagonista de Sexo, Pudor y Lágrimas recalcó que ambos padres deben estar al cuidado de sus hijos: "Nuestras obligaciones como padres son compartidas, son mutuas, y yo encantado de la vida".

Pese a que ellos están de acuerdo con esta situación, Salinas comentó que los pequeños son los que sufren por no tener a su madre cerca: "Los que padecen más esto son mis hijos, ellos 'mami ¿cuándo vas a venir por mí?', y yo les digo 'nunca, ahora me toca a mí niños'".

Conjuntamente, Salinas dijo que también tiene algunos proyectos, pero siempre procura estar con los niños en instantes importantes.

Por otro lado, el actor externó sus intenciones de volver a los escenarios teatrales, aunque dejó claro que por ahora le es imposible.

Hay intención de hacerlo para el año próximo, no sé si este año también se puede hacer algo, si es así yo adelante, ahorita mis tiempos no me lo permitirían, pero quizás para el segundo semestre", finalizó.