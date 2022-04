Se volvió mujer: Tras 12 años en Televisa y perder 10 kilos, villano de novelas regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Uno de los grandes galanes de telenovelas de Televisa, quien dejó en shock a sus fans hace meses al transformarse en mujer, reapareció en el programa Hoy con dura noticia luego de haber sufrido una ruptura amorosa.

Se trata del querido actor argentino Julián Gil, quien hizo su debut en los melodramas de San Ángel en 2009 cuando la productora Carla Estrada le dio la oportunidad de ser parte de Sortilegio donde interpretó a uno de los villanos.

Tras realizar otros exitosos proyectos como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, finalmente el nacido en Buenos Aires, Argentina, se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa durante el 2019.

No obstante, Julián continúa demostrando que es uno de los actores más versátiles del medio y hace algunos meses se volvió mujer. ¿La razón? Apareció transformado en el personaje travesti 'Benigna o Benny' porque volvió a los escenarios con la obra de teatro Divorciémonos mi amor.

El actor de 51 años no la ha pasado muy bien en los últimos años tras su decepción amorosa con la artista venezolana Marjorie de Sousa, pues su relación sentimental no prosperó y debido a esto lleva años sin poder convivir con el hijo que tienen en común.

Desde 2016 los artistas han mantenido un pleito mediático y legal por la custodia del pequeño Matías y hace algunas horas Gil volvió a destapar frente a los medios que le encantaría que se le permita ver al niño.

En entrevista exclusiva para Las Estrellas y el programa Hoy, el intérprete de 'Próspero' en La Herencia explicó, adolorido, que conoce a su hijo solo por fotos pero dice que se parece a él.

La verdad que sí se parece (a mí) no he tenido la oportunidad de verlo, solamente en foto pero sí la verdad es que sí se parece mucho, he visto fotos mías de chiquito y se parece mucho y la verdad contentísimo".

Y aunque dijo que se muere por poder convivir con Matías, Julián también comentó que está feliz por él que es ya que varias personas le han dicho que es un niño maravilloso.

No te puedo decir que es encantador porque no he podido convivir con él pero por lo que me dicen es bien parlanchín, bien encantador y entiendo que lo están cuidando y lo están haciendo un buen niño pero solo me toca de oído (saber cómo está)", añadió.