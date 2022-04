Danna Paola explota en redes sociales tras ser insultada por sus seguidores: "La he pasado mal"

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 3 de abril, Danna Paola fue fieramente insultada por sus seguidores en redes sociales, por lo que esta mañana del lunes, la cantante explotó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Todo ocurrió durante la transmisión de Los Grammy 2022, momento en el que la cantante de 'Oye Pablo' estuvo comentando en la red social sobre los cantantes que más le gustaban; los nominados que merecían tener un premio, así como las canciones que más la habían impresionado, como por ejemplo: se declaró fan de 'Happier Than Ever' de Billie Eilish, BTS y mencionó que Justin Bieber merecía un galardón.

Sin embargo, esto no fue tomado a bien por sus fans, ya que, según palabras de la propia actriz de Élite, Atrévete a Soñar y María Belén, fue fieramente insultada por sus propios fans luego de emitir su postura durante los premios.

Me alejé de Twitter ayer porque bro, wtf... ¡Cuánto hate (odio) por una opinión musical!

Posteriormente, la cantante aclaró que no se refería al odio que de despotricó la noche de anoche hacía ella y recalcó que durante los últimos días lo había pasado muy mal, cabe señalar que hace menos de un mes, la actriz perdió a su abuela por el Covid-19.

Y no lo digo solo por el hate hacía mí, de verdad no. Lo he pasado tan mal últimamente, que hay que entender que el que se enoja pierde" tuiteó la celebridad