Luto en el espectáculo: Tras luchar en secreto contra el cáncer, querida comediante pierde la vida

Madrid, España.- La comunidad del espectáculo se vistió de luto después de que una de sus más queridas y exitosas comediantes y actrices perdiera la vida tras ser vencida por el cáncer, enfermedad con la que lidió en secreto, tras las cámaras.

Se trata de Silvia Gambino, quien este lunes, 4 de abril, dio su último aliento luego de librar una ardua pelea contra el padecimiento mencionado anteriormente. El encargado de dar la noticia fue su exmarido, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy bien, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", declaró Alberto Closas, su expareja