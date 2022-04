¿Se burló de él? Lupillo Rivera se lanza contra tatuaje de Nodal en honor a Belinda

Ciudad de México.- La ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue siendo un tema revelarte para el público, pues si bien eran de las parejas favoritas del medio del espectáculo, conocer cómo sería su boda era la incógnita más grande, ya que el compromiso estuvo lleno de lujos y claro que la ceremonia no se podía quedar atrás.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, ha habido otro tema que ha causado relevancia, y es que los exnovios de la intérprete de Dopamina le han dedicado varios tatuajes; incluso, Jared Leto, quien no se ha relacionado con la cantante, manifestó que él también podría hacerlo. A pesar de ello, Lupillo Rivera optó por criticar al cantautor al manifestar que el diseño que tenía de ‘Beli’ era más complicado que el suyo.

En el caso de Nodal, cambió el diseño por algo más común, mientras que le hermano de la denominada ‘Diva de la banda’ decidió simplemente rayarlo, algo que le ha causado críticas por parte de los internautas.

En entrevista para Yordi Rosado, Rivera recordó que él decidió poner el rostro de la cantante en su piel; sin embargo, la ojiverde le insistió que no lo hiciera pero eso no lo detuvo.

“Yo le dije: ‘Sabes qué, mándame una foto o voy a elegir una yo’, ‘no, no no te lo puedes poner’ (o sea ,¿ella te decía no te lo pongas?) sí, y yo tengo todo eso grabado donde ella me dice que no lo haga, entonces le dije: ‘no, me lo voy a poner porque ya dije que me lo iba a poner’”, declaró el cantante.