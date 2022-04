Tras vender gelatinas para vivir, galán de Televisa revela que creció en los pasillos de una cárcel

Ciudad de México.- Un querido galán de Televisa reveló, recientemente que, durante su infancia, tuvo que vender gelatinas y lustrar zapatos para poder sobrevivir, así como causó impacto tras destapar que había crecido en los pasillos de una de las cárceles más importantes de México.

Se trata de la polémica celebridad, Eduardo Yáñez, quien habló como nunca lo había hecho, frente a los micrófonos de Gustavo Adolfo Infante, en su programa: El minuto que cambió mi destino, donde declaró que, durante los primeros años de su vida creció rodeado de reos, quienes solían mostrarse amables con él e incluso le daban consejos de vida.

A mi edad, todo el mundo me quería cargar, jugaban conmigo. Me daban buenas lecciones de vida, me platicaban de sus vidas y lo que debía o no hacer. Fui aprendiendo mucho de la vida y a defenderme de ella" contestó el actor