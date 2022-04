Tras vender tamales y ser encarcelado por abuso, actor se vuelve maestro de teatro en prisión

Ciudad de México.- Luego de ser señalado por presuntamente abusar de su hija, un afamado actor decidió volverse maestro de teatro para volver más llevaderos sus días en prisión.

Se trata de Héctor N., quien el pasado mes de junio, fue enviado a prisión preventiva luego de que su hija, Alexa Parra revelara que el actor de La Usurpadora, Te sigo amando, Alegrijes y rebujos, Cómplices al rescate, María Belén y La pícara soñadora le había realizado tocamientos lascivos.

Recientemente, su hija, Daniela Parra, quien ha apoyado a su padre en todo este proceso, dio una entrevista en la que reveló que la celebridad se convirtió en maestro de teatro en la prisión, además de organizar grupos de lectura y se dedica a estudiar leyes, hecho que lo mantiene sumamente emocionado.

Sin embargo, las cosas no son fáciles ni para Daniela o para Héctor, puesto resulta difícil pagar el caso, por lo que la joven busca formas de lograr sobrellevar los gastos.

No puedo decir mucho, pero es pagar miles de cosas, además de mantener a mi papá allá dentro, no solo pagarle al abogado, que eso gracias a Dios también estos abogados pro bono, están de nuestro lado porque saben que es totalmente inocente (...) Somos víctimas de personas que no tienen corazón y hacen esto por dinero, dinero que no existe