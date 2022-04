Adiós 'Hoy': Tras renunciar a exclusividad y dejar México, Televisa veta a actor y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de que habría sido vetado de Televisa luego de renunciar a su contrato de exclusividad hace varios años para buscar una oportunidad en Hollywood, un famoso actor confirma su veto en Venga la Alegría, matutino de TV Azteca.

Se trata de Eugenio Derbez, quien saltó a la fama en Televisa en programas como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ de la televisora de San Ángel, sin embargo, dejó la empresa para triunfar en Estados Unidos.

Y esque el comediante, quien estuvo 30 años en Televisa, regresó a México luego de triunfar en la pasada entrega del Premio Oscar con CODA, cinta que obtuvo el máximo galardón de la noche, que es el de Mejor Película.

En esta ocasión, Derbez se reencontró con la prensa mexicana durante la alfombra roja de ¿Y cómo es él?, película que él produce y en la que participa su exyerno Mauricio Ochmann, momento que aprovechó para aclarar que más allá de sus éxitos nunca se olvidará de sus inicios en el medio artístico.

Me da mucho gusto regresar a mi país, me da mucho gusto el cariño de ustedes, en mi cabeza funciona al revés de mucha gente que dice 'es que ya estoy en otro nivel', al contrario, venir con ustedes, con la gente que me vio crecer, con los fans que me hicieron para mí es un gusto, es como llegar a decirles 'miren, me pasó esto lindo, quiero compartirlo con ustedes, y agradecerles todo este camino que hemos recorrido juntos', no sé, así lo veo yo y sigo siendo la misma persona, me sigo viendo en el espejo igual que me veía hace tres meses o hace seis años", manifestó.

Posteriormente, Eugenio aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes han sido sus detractores en la industria.

Les agradezco, lo que me hizo moverme de mi zona de confort fue uno, que soy muy inquieto, y dos, es toda la gente que no creyó en mí o que en un momento dado me rechazó, y gracias a esa gente que de alguna manera me rechazó, que no me dio oportunidad, gracias a ellos me atreví a moverme a un lugar en donde estoy ahorita".

Al ser cuestionado por los ataques que recibe en redes sociales, Derbez comentó:

Es de flojera porque las redes un día te odian y otro día te aman y eso es de flojera, o sea, un poquito de estabilidad, parecen bipolares, o sea, un chiste que se te pase la raya entonces te cancelan, y te odian, y te amenazan, y te mientan la mad..., y al ratito ya te aman otra vez y te quieren, y eso me da un poco de flojera ya, me gustaría tener menos followers (seguidores), pero un poquito más estables emocionalmente".

El mexicano aseguró que Will Smith no tuvo más remedio que renunciar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras golpear a Chris Rock.

Yo creo que le dijeron 'mira, te van a correr, es mejor que renuncies, antes de que te corran', y muy inteligentemente renunció antes de que lo corrieran, porque hubiera sido peor que lo corrieran, pero sí, tiene que haber algún castigo para lo que hizo, la verdad. Lo repruebo, porque un chiste es un chiste, la verdad, y era un compañero que estaba trabajando, que quizá el chiste pudo haber sido un poquito mal mandado, pero se han dicho cosas peores", dijo.

Tras recordar que ha presenciado dos cacheteadas en el mundo de la farándula, la de Will Smith y la de Eduardo Yáñez, Derbez no dudó en bromear y hacerle lo mismo a su colega Omar Chaparro en plena alfombra roja.

No podía romper mi récord", dijo Derbez entre risas.

Finalmente, Eugenio confirmó que sí está vetado de Televisa, pese a que ahí inició su carrera y hasta ha dado varias entrevistas al programa Hoy, aunque aseguró que no le dolió.

No está la empresa que me vetó... con razón. Ahí inicié pero estoy vetado (...) No, no me lastima, por Dios. Ya no me preocupa pero es de llamar la atención que de repente te manden silenciar", comentó.

Mientras tanto los conductores de Venga la Alegría Flor Rubio y Horacio Villalobos no dudaron en arremeter contra Televisa.

Pensé que era un rumor pero dicho de la boca de Derbez, es absolutamente ridículo que la empresa en la que trabajó tantos años lo vete porque habla con otras empresas siendo él un artista global", dijo Flor.

Horacio, por su parte, comentó: "No trabaja en esa empresa, no recibe un sueldo de esa empresa, no tiene exclusividad con esa empresa, puede trabajar donde se le dé la gana y estos ridículos piensan que todavía estamos en los 70's".

