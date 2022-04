Adiós Televisa: Tras 21 años, Andrea Legarreta 'renuncia' a 'Hoy' y llega a TV Azteca de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, quien ha sido conductora del programa Hoy durante más de 20 años, apareció en famoso programa de TV Azteca con una dura noticia luego de que se rumora que perdió exclusividad en Televisa.

Y esque la presentadora, quien tiene 33 años en Televisa, de nueva cuenta dejó en shock a televidentes al aparecer en Ventaneando de nueva cuenta, programa conducido por Pati Chapoy desde hace 26 años.

Como se recordará, Andrea ha admitido que ha llegado a renunciar al matutino en varias ocasiones por razones personales, pero luego terminan convenciéndola de no irse. ¿Será que ahora sí se cambia al Ajusco?

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", explicó entonces.

En exclusiva para las cámaras de Ventaneando, Andrea reflexionó sobre las altas y bajas que ha vivido en su matrimonio con el exTimbiriche Erik Rubín tras celebrar su 22 aniversario de bodas hace unos días, además de dar dolorosa noticia.

Y esque confesó que han tenido que acudir a terapia de pareja por las crisis que han pasado, sin embargo, afirmó que en realidad fue el amor que hay entre ellos lo que los salvó de una separación definitiva.

Hace algunos años en alguna de estas crisis, decidimos ir a terapia y bueno, siempre hay gente que te ayuda, pero sinceramente, creo que la terapia obviamente no se hace sola, es como las ganas y el compromiso y de verdad"

Y agregó: "Una persona no va a llegar a salvarte la vida, te va a dar consejos, y sinceramente si creo que tuvimos un ratito en donde no conectamos mucho con esta persona de la terapia, no porque no fuera buena, sino porque nosotros decidimos seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar, o sea es que ya estábamos, o sea, si te desenamoras por completo creo que ya no tienes que estar ahí, ahí estaba, simplemente había que alborotar un ratito al amor".

Sobre los momentos difíciles, la conductora comentó que nunca han considerado la idea de separarse por completo:

En realidad si hemos tenido momentos complicados, de duda, pero como que darte un break me parece, no sé, no lo hemos llegado a pensar, más bien lo hemos llegado como a decidir ¿y qué onda?, ¿seguimos o no?, o sea, como que no sé si esos breaks funcionen".

Por otro lado, Andrea recordó uno de los momentos más complicados, la pérdida de su bebé, antes de ser mamá de Mía y Nina. De luto y conmovida, comentó con tristeza:

Hemos pasado momentos complicados, por ejemplo la pérdida del primer bebé y la búsqueda de lograr un embarazo después de eso... es duro, fue muy doloroso, muy triste y después en la búsqueda. El ver... '¿qué onda?' el primer bebé que perdí habría sido niña, hicieron un estudio de cuáles eran los motivos y tal... después de la pérdida entendimos que el bebé que tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida. Me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos... no sé mañana...".

Asimismo, la artista reconoció que el amor entre su famoso esposo y ella ya no es el mismo que cuando se conocieron: "Estamos felices, estamos unidos, fuertes, y hemos pasado por muchas etapas de la vida… cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí".

Y añadió: "Lo que más te une es el amor, al final como lo dije, el amor si es perfecto, los seres humanos no, entonces a veces podemos echar a perder las relaciones, podemos echar a perder una historia que pintaba bien, ¿por qué?, porque a veces podemos ser egoístas, a veces podemos ser pues no sé, de alguna forma en que quizás no ayude mucho a la relación, y que a lo mejor mucha gente no está dispuesta a adaptarse, o a mejorar para salir adelante”.

Al respecto de las infidelidades, la presentadora comentó: "Tentaciones siempre hay, al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, en cualquier sentido, creo que también los dos somos personas como muy claras y muy sanas mentalmente hablando, y bueno, tentaciones pues sí, chicas guapas y chicos guapos, gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos (nos pasa), pero la verdad también qué tanto quieres cuidar lo que tienes, sí, sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena".

