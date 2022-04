Adiós TV Azteca: Tras romance lésbico y despido de Televisa, conductora deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien firmó contrato con TV Azteca en el 2020 y se unió a Venga la Alegría, se integra al programa Hoy luego de que al inicio de su carrera fuera despedida de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Eugenio Derbez le responde a Omar Chaparro tras exhibir a Mauricio Ochmann: "No veré su película"

Se trata de Liliana Arriaga en su personaje de 'La Chupitos', quien luego de revelar que había sido despedida de la televisora hace varios años y de ser vetada hace unos años, vuelve a la empresa de San Ángel y se une al matutino de Las Estrellas.

Como se recordará, la actriz, conductora y comediante firmó contrato con TV Azteca en plena pandemia, por lo que estuvo en programas como Corazón Grupero, Ventaneando, Todos quieren fama y Venga la Alegría.

'La Chupitos' reveló que hasta vendió quesadillas y gorditas para salir adelante económicamente y poder pagarse sus estudios.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

La comediante, quien trabajó en varios programas cómicos como La Hora Pico y Al Derecho y al Derbez, ahora está de regreso en Televisa luego de que se le terminara el contrato en el Ajusco.

Como se recordará, hace unos meses en el programa De Noche con Yordi Rosado, la comediante compartió que pese a que está casada, alguna vez había tenido un 'amorío' de una noche con una mujer.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", contó sobre su supuesto 'romance' lésbico.