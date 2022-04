¡Conmovedor! Coldplay sorprende a capitalinos al invitar al escenario a un niño con autismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En 2016, un niño con autismo se volvió viral debido a que acudió al concierto de Coldplay en México y, tras escucharlos interpretar el tema Fix You, rompió en llanto, situación que lo volvió una celebridad en redes sociales y esta fue aprovechada por su familia para crear conciencia sobre esta enfermedad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Derivado de ello, el pequeño Huillo, como se ha identificado al menor, cumplió su sueño, que fue cantar junto a la banda de pop británica quien, cabe destacar, realizar la gira ‘Music of the Spheres’ en la capital, lugar donde concluirá su paso por tierra azteca y comenzara por Latinoamérica.

La noche del lunes 4 de abril, Chris Martin no cantó en español ni invitó a algún famoso al escenario, sino que Huillo hizo cimbrar al Foro Sol, el cual estuvo or segunda noche al tope de su capacidad y ovacionó el gesto que tuvo con el menor, lo cual los volvió tendencia.

Cuando la reacción de Huillo se hizo viral en 2016, quien entonces tenía 6 años de edad, fue el mismo Chris Martin el que reaccionó y por tal, agradeció el gesto, mientras recordó la importancia de la música en la vida de este pequeño al igual de su impacto a nivel mundial.

En esta ocasión, el tema a interpretar fue Different is Okay, misma que es de la autoría del incitado especial de Coldplay y que ahora es más importante debido a que fue interpretada por sus ídolos.

Fuente: Multimedios, Twitter