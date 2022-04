¡De no creer! Cardi B lanza fuerte insulto a sus fans: "Espero que sus madres mueran"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pasada entrega de los Premios Grammy sigue dando de qué hablar, no tanto por aquellos que obtuvieron galardones, sino que en esta ocasión se debe al desplante que la cantante Cardi B ha hecho a sus fans quienes consideraron, no se toma las nominaciones en serio.

Lo anterior se debe a que la antes mencionada se encontraba en la terna a Mejor Interpretación de Rap, por lo que se suponía no se perdería de la ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas; sin embargo, prefirió prescindir y conocer el resultado desde la comodidad de su hogar, lo que derivó en que dejara a sus fans esperándola ver tanto en la alfombra roja como en el resto del evento.

Como era de esperarse, los que no se perdieron ningún detalle en espera de verla, de inmediato se lanzaron contra la cantante mediante críticas a sus cuentas oficiales, algo que pos supuesto ella vio y a lo que no dejó de responder; no obstante, las palabras lejos de parecer una disculpa, terminaron en un duro insulto.

“Espero que sus madres mueran”, respondió en redes.

Si bien es la primera vez que arremete contra sus seguidores de esta manera, se ha especulado que se debe a la clase de insultos que recibió, entre ellos aquel donde le reprochan no tomar la industria en serio o peor, algunos donde involucran a su hijo.

Por este hecho, la cantante optó por cerrar sus redes sociales; sin embargo, previo a este acto había advertido las razones por las que ya no figuraría en Twitter o cualquier plataforma digital.

“Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es#$%pida base de fans. Tienen que ser los más es$%%pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme", difundió.

