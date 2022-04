Divorciado y sin un peso: Tras veto de 'Hoy' y hundir a Legarreta, galán de Televisa llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas, quien fue vetado del programa Hoy luego de destrozar a Andrea Legarreta, protagoniza nueva pelea y aparece en el matutino Venga la Alegría.

Se trata de Alfredo Adame, quien pasó de ser uno de los actores protagónicos más solicitados en Televisa durante los años 90 a protagonizar pleitos en lugares públicos e involucrarse en encontronazos con otros famosos.

Cabe recordar que el protagonista de telenovelas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia ha dicho en varias ocasiones que no tiene un peso y que está desempleado luego de dos divorcios.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo.

Tras pelearse con sus dos exesposas, una de ellas madre de sus hijos de quienes se distanció y hasta desheredó, Adame destrozó públicamente a su excolega en el programa Hoy, Andrea Legarreta, al acusarla de infiel y de presuntamente ordenar su veto en Televisa.

Estos comentarios le valieron el odio de las redes sociales y el repudio de Andrea, quien lo señaló de violencia de género, además de que habría sido vetado de Hoy.

Los escándalos de Adame han seguido a la orden del día, pues hace unas semanas se involucró en una riña vial en las calles de la CDMX, la cual fue captada en video. Y ahora, protagoniza otra pelea en una conferencia de prensa en la CDMX.

En un video publicado en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el actor organizó el evento para hablar de sus proyectos artísticos sin imaginar que la cita terminaría en pleito con el abogado de Carlos Trejo.

Mientras el presentador explicaba a la prensa que su pelea contra el Cazafantasmas no se realizó debido a las peticiones "descabelladas" de Trejo, el defensor legal de este último llegó al lugar para desmentir al artista.

Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale, luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza, porque ya había intentado robar (...) pedía subirse con sus botas, con navajas, con sus botas de cuero, con su cinturón y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera", dijo Adame.