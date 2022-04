Exhibió 'prosticatálogo': Divorciada y tras 10 años retirada de Televisa, protagonista llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 10 años alejada de los foros de Televisa y rompió el silencio sobre el supuesto 'catálogo' de actrices, revela si volvería con su exesposo y si haría una bioserie de su vida en el programa Hoy.

Se trata de la actriz y cantante Lucero, quien presuntamente fue vetada de Televisa porque al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo.

En 2017 regresó a la televisora de San Ángel y aunque no ha vuelto a actuar, ha estado en reality shows como La Voz Kids México y El Retador.

Ante las cámaras del matutino de Televisa, la protagonista de melodramas como Alborada y Lazos de amor llegó acompañada de su hija Lucerito Mijares a la alfombra de la obra Te amo, eres perfect@, ahora cambia y dijo si contaría su vida en una bioserie.

Yo digo que sí pero digo que no sé porque no sé si sería divertido (...) tendríamos que elegir a un bebé que saliera de ti cuando eras bebé, habrá que hacer casting para los bebés", respondió.

Y agregó que no cree que su vida sea tan interesante para contarla pues no tuvo escándalos: "Yo pienso que una historia mía sería una historia que no tiene tantos detalles turbios y escandalosos, no hay drama. Hay historias de éxito muy buenas, cuando vemos a Rocky Balboa nos gusta a todos pero se podría pensar", dijo.

Sin embargo, uno de los escándalos más sonados de la actriz ocurrió hace unos años, cuando fue señalada de presuntamente aparecer en el polémico 'catálogo' de Televisa, también llamado prosticatálogo.

Esto debido a que en 2019 se filtró una fotografía donde aparecía una ficha con su foto y datos personales. En una entrevista para Ventaneando en TV Azteca, Lucero lo negó y desmintió tajantemente que alguna vez haya participado en algo así.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", comentó Lucero.

En la misma entrevista publicada este martes en el programa Hoy, Lucero mencionó que está muy enfocada en la gira que emprendarán con su exmarido, Mijares, padre de Lucerito.

Al final del día durante la pandemia fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo para hacer justamente un streaming, porque era la manera más fácil de estar cerca del público, y entonces ahí invitamos a esta niña que está a mi lado, a que cantara un par de canciones ahí, por suerte nos dijo que sí porque es así como… (se cotiza), ¡claro!".

Por otro lado, al escuchar a la prensa sobre las especulaciones que apuntan a un regreso amoroso entre los cantantes, Lucero se sorprendió y dijo: "¿Cuál romance?" Por su parte, Lucerito Mijares inmediatamente soltó una sonrisa nerviosa y agregó:

¡No hombre!, ¡híjole!… es que".

Y Lucero agregó: "Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido". Por otro lado, también negó planes de boda con su actual pareja, Michel Kuri.

No, no, porque ya me casé una vez y ya estamos así felices... los novios eternos". A su vez, Lucerito añadió: "Ya no, ya no".

Cambiando radicalmente de tema, Lucero nuevamente volvió a agradecer a su madre el estar siempre pendiente de ella cuando inició su carrera artística, debido a los colegas que actualmente han denunciado algún tipo de abuso que sufrieron en el pasado por parte de productores.

Yo siempre digo que gracias a mi mamá que estuvo siempre a mi lado, y que sigue estando, porque la verdad es que sí, en momentos importantísimos de mi vida como niña, como joven, me cuidó, estuvo siempre pendiente de mí, no juzgo a quienes no han podido estar acompañados de sus padres, porque eso es algo que a veces se da y a veces no, pero sí, mi mamá ha sido siempre un pilar en mi vida, lo primero para ella fue su hija, que soy yo", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Instagram @luceromexico