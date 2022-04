Luto en Televisa: Ahogado en dolor, conductor de 'Hoy' anuncia que lucha por vivir y se despide

Ciudad de México.- Un famoso conductor del programa Hoy confirmó la trágica muerte de un ser querido y lanzó un duro mensaje en redes sociales despidiéndose, vistiendo de luto al elenco del matutino de Televisa.

Se trata del reportero de Televisa Espectáculos y colaborador del programa Hoy Ricardo Escobar, quien anunció a través de un mensaje en su cuenta de Instagram el doloroso fallecimiento de su padre Ricardo Escobar.

Devastado, el comunicador escribió una dura reflexión en redes en la que admite que le cuesta mucho aceptar su partida, ya que eran muy cercanos.

Señor mío, hoy vengo ante tu presencia a buscar consuelo, mi padre Ricardo Escobar falleció y me cuesta aceptar su partida, sé que está en un lugar mejor, pero la herida que tengo es difícil de cerrar. No sé que será de mi vida, ya que mi padre fue mi luz en un lugar lleno de oscuridad, fue mi guía y mi sustento en mis momentos de tristeza", escribió.

Y describió que este dolor para él es indescriptible, ya que no puede imaginar una vida sin él, afirmando que luchará por seguir de pie tras su muerte.

El pecho se me cierra y en ocasiones ya no puedo respirar, el dolor y la agonía invaden mi cuerpo, ya que no me gustaba imaginar una vida sin él.¡Pero se fue!... Por mi fe sé que está contigo Dios, sentado a tu lado".