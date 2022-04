"Nos vemos en los tribunales": Sasha Sokol anuncia que demandará a Luis de Llano por abuso

Ciudad de México.- Luego de casi un mes de su primer comunicado sobre Luis de Llano y la posterior respuesta de este, la cantante Sasha Sokol reveló este día que demandará al polémico productor de Televisa.

A través de su cuenta de Twitter, Sasha dio nuevos detalles de la relación abusiva que vivió con De Llano e indicó que su madre contempló demandarlo penalmente, pero los abogados la disuadieron de no hacerlo.

Mis padres se enteraron de la relación 2 años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?", dijo.

Continuó: "Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza".

En el hilo, la artista revela que tras ser sacada de Timbiriche y llevada a un internado en Boston "Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen".

La cantante agregó que el tener intimidad con un adulto se le conoce como Grooming, el cual, explica, "es una serie de conductas y acciones de un adulto, con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar de él".

Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario", expresó.