¿Pleito? Rocío Sánchez Azuara desmiente dichos de Gustavo a Adolfo Infante sobre su programa

Ciudad de México.- Recientemente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que, gracias a él, Laura Bozzo se unió Imagen TV con programa nuevo, y recalcó que lo mismo pasó con Rocío Sánchez Azuara, a quien supuestamente también ayudó a que entrara a la televisora.

Ahora que Sánchez Azuara regresó a TV Azteca, reveló en entrevista para Alejandro Zúñiga, que aunque agradece al periodista su apoyo, no fue por él que obtuvo su programa Rocío a tu lado en Imagen TV.

No me llevó a Imagen para nada, en algún momento yo le agradecí sus atenciones porque obviamente de alguna forma él estando en Imagen, pues obviamente me dio la bienvenida, pero nada más, no me llevó a Imagen para nada", dijo la presentadora.

Asimismo, aclaró si hubo algún problema entre ella, el productor Andrés Tovar e Imagen Televisión por su reciente salida: "No, nosotros salimos bien, mi contrato terminó el 8 de marzo".

La gente no sabe que a mí me pusieron a prueba, esa es la realidad, no creían que yo pudiera hacer un talk show como lo que hice, que era lo que siempre había querido hacer, sin gritos, sin insultos, porque a mí no me gusta, no está en mi ADN hacer ese tipo de formatos", detalló la famosa.

Y continuó: "Me pusieron a prueba 3 meses, los resultados fueron muy buenos, no los esperaban así, la respuesta fue muy buena... después me dijeron, otros 3 meses, estuve 6 meses a prueba y finalmente firmamos un contrato por un año, de ahí iríamos renovando o no el contrato y este contrato comenzaría a partir del día uno que yo transmití".

Por último, Andrés Tovar, exproductor de Sale el Sol, también negó que otras famosas como Talina Fernández y Mónica Noguera, hayan sido contratadas con ayuda de Gustavo Adolfo como él mismo lo narró.

