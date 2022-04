Sandra Echeverría rompe el silencio y responde a críticas por 'encarnar' a María Félix

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Sandra Echeverría respondió a la críticas por encarnar a 'La Doña', al mencionar que se encuentra preparándose para ofrecer la mejor versión, en la serie biográfica autorizada por su familia.

A pesar de que se había mantenido hermética ante los comentarios en contra sobre su protagónico, ahora la también cantante ha respondido a quienes consideran no es la indicada para desempeñar ese papel.

Uno no es monedita de oro y le estamos metiendo todo el corazón, pero si nos concentramos en eso, imagínate yo creo que nadie podría dar el 100, entonces más concentrarme en lo que estoy haciendo, metiéndole todo el corazón, preparándome mucho y esperando que a la gente le guste", dijo la artista en entrevista para el programa Hoy.

Previo a esto, la actriz de proyectos como ‘Soñarás’ o ‘Súbete a mi moto’ aseguró que está recibiendo mucha información sobre María Félix para su trabajo en la pantalla chica. “Viendo muchas películas de ella, documentales, entrevistas, su libro, de todo”.

Asimismo, Sandra destacó que se encuentra sorprendida por la vida que tuvo la icónica actriz. “Sí, mucho, toda la historia de ella no me la sabía, y de verdad es espectacular, ya la verán. Todo, me parece una mujer fascinante en todos los aspectos, una mujer muy avanzada para su época, que se amaba mucho a ella misma y creo que es un mensaje que vale la pena también pasar a nuevas generaciones”.

Finalmente, Echeverría no descartó la posibilidad de encarnar a 'La Doña' en el séptimo arte.

Pues sí, la verdad es que María Félix es un personaje que valdría la pena hacer en más proyectos, ojalá que en algún momento pueda hacer su película porque creo que vale la pena que más gente la conozca, y como decía yo, nuevas generaciones que la conozcan a través de nuestra serie, a través de su película, o de lo que se siga haciendo, pero que sí siga presente”.

Fuente: Agencia México