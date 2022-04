Se volvió hombre: Tras hundir a Legarreta y subir 13 kilos, actriz vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace unos años y protagonizó tremendo escándalo al filtrarse un supuesto audio donde habla mal de Andrea Legarreta, llega al programa Hoy convertida en hombre.

Se trata de la también conductora Sherlyn González, quien se integró al reality show Tu cara me suena, el primer programa creado tras la fusión entre Televisa y Univisión.

Como se recordará, este fin de semana la actriz de melodramas como El juego de la vida, Clase 406 y Amores verdaderos resultó la gran triunfadora de la noche al caracterizarse como 'Camilo', pues lucía idéntica al cantante colombiano.

La actriz lucía irreconocible al volverse hombre, dejando en shock a todos los conductores de Hoy, incluso a Andrea Legarreta, quien la elogió luego de protagonizar tremendo escándalo hace unos años, luego de convertirse en mamá y subir 13 kilos, los cuales logró bajar.

Y esque justo después de que debutara como conductora en el matutino Hoy, salieron a la luz varios audios donde supuestamente insulta y destroza a la esposa de Erik Rubín e incluso amenaza con sacarla de la empresa de San Ángel.

Lo que quería decir es lo perra que se porta Andrea Legarreta, te juro que no tengo ni idea de qué le hice... pinc... vieja loca", mencionó Sherlyn en las grabaciones.

Aunque Legarreta nunca se pronunció al respecto, el canal de YouTube Chacaleo reportó que presuntamente habría ordenado a ejecutivos vetar a la actriz de Televisa, aunque esto no fue confirmado.

Ahora, Sherlyn triunfa en el reality, logrando ganarle a la favorita Kika Edgar y por eso este lunes apareció en las pantallas del matutino, dejando atrás toda la polémica con la conductora.

"No saben qué impresionante lo que hizo Sherlyn en 'Tu cara me suena'. Ganó porque fue la mejor. Se quedó en personaje hasta que se acabó, es lo mejor que he visto en mucho tiempo", dijo Martha Figueroa. "Qué padre", replicó Andrea.

Wow.... estaba en personaje todo el rato, increíble (...) le ganó a Kika por un punto o dos con lo de Camilo... y la voz igualita, padrísimo, me encantó", agregó Martha.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy y Chacaleo e Instagram @sherlyny