A sus 50 años, Thalía reaparece 'desfigurada' en redes sociales y sus fans la destrozan

Connecticut, Estados Unidos.- A sus 50 años, Thalía aparece 'desfigurada' en redes sociales y con exceso de filtros; sus fans no dudan en destrozarla y aseguran que no soporta la idea de estar envejeciendo.

El pasado lunes, 4 de abril, Thalía causó indignación en Instagram después de publicar un video en donde se ve que le están haciendo un tratamiento facial, en el que le están estirando el rostro para eliminar líneas de expresión e incluso se puede escuchar a la especialista explicándole a la exTimbiriche que el procedimiento es para "recordarle al músculo de la mejilla donde tiene que estar".

Algo que sobresale del clip es que el video fue grabado con algunos filtros de Instagram, hecho que causó molestia entre los seguidores de la cantante de 'Amor a la Mexicana', 'No me enseñaste' y 'Marimar', quienes no dudaron en arremeter en contra de la esposa de Tommy Mottola.

Thalía tiene miedo a las críticas, usa mucho filtro

Su ego sobrepasa las nubes... Jamás se dejará ver sin filtro. Solo cuando tenga una edad en la que no sepa manejar la tecnología

A quien Dios le da la facilidad para quitarse y colocarse lo que sea de su cuerpo, ¡Qué lo haga! Total es su vida y es du dinero

Sí, la verdad eras hermosa y ahora se nota que no puedes aceptar la realidad de que estás envejeciendo

Anteriormente, Thalía ya había sido señalada por someterse a cirugías extremas, tal y como ocurrió a principios del 2000, cuando se creía que le habían retirado una costilla para verse aún más delgada de lo que ya de por sí era.

