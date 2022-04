Tras vender hamburguesas y vivir en casa de interés social, celebridad vuelve a la actuación

Pachuca, Hidalgo.- Luego de iniciar un negocio de venta de hamburguesas y vivir en una casa de interés social, una querida villana de telenovelas infantiles regresaría a la actuación de la mano de su querido hijo.

Se trata de Violeta Isfel, quien es recordada por su increíble actuación en Atrévete a Soñar y Una familia con suerte, misma que hace unos días presumió que, tras varios años de esfuerzos, al fin había podido comprarse una casa de lujo, en una ubicación desconocida.

Por otro lado, la intérprete de 'Antonella' publicó unas fotografías y algunos videos en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve grabando una película, pero junto con su hijo, Omar Isfel, misma en la que se revela que ambos soportan las cachetadas y los golpes, siempre y cuando sean actuados.

En la escena de la cachetada, Omar declaró que hasta quedó despeinado, pero luego se apresuró a revelar que todo era ficción y pidió que no creyeran que existe violencia en su relación.

Hasta me despeinaste mira... Parece que me manché de cátsup. Es ficción, es maquillaje, no lo crean