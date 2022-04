Adiós Televisa: Tras renunciar a 'VLA', productora de 'Hoy' daría ultimátum a Tania Rincón

Ciudad de México.- Afirman que la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, le habría dado un supuesto ultimátum a la conductora Tania Rincón luego de que en 2020 se uniera a Televisa tras renunciar a TV Azteca y en 2021 al matutino.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Así lo reportó el canal de YouTube El Borlote, el cual difundió que presuntamente la productora ya habría contemplado a Tania como la conductora que ayudará a subir el rating al desatar polémica y si no quisiera, saldría del programa.

Y esque el viernes pasado, seguidores del programa matutino quedaron impactados porque Tania caminó por vidrios descalza, lo que habría desatado críticas contra Andrea Rodríguez por permitir que Rincón "se pusiera en riesgo".

Andrea ya no oculta que trae de encargo a Tania, a quien deja en ridículo a la menos provocación para crear polémica. Ya sea enfrentándola con sus compañeras, fingiendo caídas o diciendo palabrotas, Tania se ha convertido en la variedad del matutino", reportó el canal.

El canal reportó que pese a que Tania quiere evitar escándalos y no quiere ser "la botana", la productora presuntamnte la querría "de puerquito" en el programa para que "hablen de la emisión en redes sociales".

Tania no está contenta con el nuevo rol pero no le ha quedado de otra que aceptar las locuras que la obliga a hacer la productora pues sabe que existe la amenaza de que si no coopera, prepare maletas para dejar la emisión".