Adiós Televisa: Tras romance lésbico y pedir limosna, exactriz de TV Azteca queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras declararse abiertamente bisexual y haber admitido que tuvo un romance secreto con otra mujer, querida exactriz de TV Azteca queda fuera del programa Hoy tras unirse a Televisa.

Se trata de Lolita Cortés, quien estuvo más de 10 años en el Ajusco y recibió el apodo de 'Juez de hierro' en La Academia, reality donde fue jueza y tuvo varios encontronazos con participantes como Jolette.

La actriz de teatro musical, sin embargo, fue despedida del Ajusco y al llegar la pandemia y ponerse en pausa el espectáculo se quedó sin trabajo y sin ingresos. Lolita se quedó en la ruina y enfrentó varios problemas de salud, como una delicada cirugía.

Esta operación la habría dejado con una fuerte deuda en el hospital, por lo que recurrió a vender su ropa, zapatos y muebles y a pedir limosna en redes para poder salir adelante.

Incluso, antes de ser contratada por Televisa el año pasado, confesó que pidió trabajo para lavar baños en una panadería ante su desesperación por no tener ni para comer o para pagar la luz.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", comentó.

Tras confesar hace algunas semanas que es "queer y bisexual" y sincerarse sobre la apasionada relación que tuvo con una mujer y que mantuvo oculta por años, confirman que Lolita ya no estará en el programa Hoy este 2022 para ser jueza en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aunque había sido jueza en las últimas dos temporadas, Latin Lover acudió este martes al matutino y destapó que él sí vuelve como juez, la fecha de estreno y la mala noticia de que probablemente la actriz no pueda volver al reality de baile.

Un pajarito me contó que muy pronto te vamos a ver todos los días", le dijo Galilea Montijo, mientras que en la pantalla se confirmaba la tercera temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

"Tercera temporada y recargada ¿les puedo chismear tantito?", comentó el bailarín, ante las preguntas desesperadas de los conductores de quiénes estarán en esta nueva edición.

No puedo decir nada porque luego me va a regañar la jefa pero... viene mucha calidad de baile, muchas cualidades dancísticas... sobre todo dos, tres... dos mujeres y dos hombres que bailan muy bien pero también los jueces venimos más rudos", comentó.

En ese momento fue que Arath de la Torre le preguntó al regiomontano: "¿Lolita regresará?", a lo que él respondió que estaban en negociaciones, sin embargo, Galilea Montijo contó que ella sabía de buena fuente que no iba a poder.

Estamos negociando con ella fíjate", dijo Latin, aunque Gali acabó con sus ilusiones diciendo: "Yo me enteré que no podía", "No me digas... hace dos semanas me dijo que sí", respondió el exluchador.

"Esque creo que dijo que no y luego que sí", dijo Andrea Legarreta mientras que Arath confirmó que la productora Andrea Rodríguez le informó que tendrían nuevos jueces y "una sorpresa para todos ustedes".

Hay una jueza mujer que no canta mal las rancheras.... pelo cortito, muy guapa, muy exigente", comentó Latin sin revelar el nombre.

Finalmente, confirmaron que la nueva temporada arranca el próximo 2 de mayo, y al igual que usuarios que preguntaban por Lolita y exigen que regrese, Gali alcanzó a decir antes de acabarse el video: "¿Oye Lolita qué onda? ¿por qué no?".

Hasta ahora se desconoce por qué Cortés no podrá estar en esta temporada, pero seguramente sería por compromisos laborales en teatro o hasta en otra televisora, ahora que se se volvieron a reactivar las puestas en escena y hay más reality shows.

La actriz no se ha pronunciado hasta el momento sobre si se unirá o no y aunque parece que estará muy complicado su regreso, fanáticos no pierden la esperanza de que cambie de opinión y vuelva a la competencia de Venga la Alegría.

