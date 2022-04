En la ruina y desfigurado: Tras cirugías y veto de Televisa, conductor deja 'Hoy' y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien terminó vetado de Televisa y actualmente asegura que no tiene dinero ni trabajo, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Se trata de Alfredo Adame, quien acaba de protagonizar una nueva pelea en público al enfrentarse hasta los golpes con el abogado de Carlos Trejo en una conferencia de prensa, a escasas semanas de estar en otra riña vial en calles de la CDMX.

Como se recordará, el exgalán de telenovelas como Retrato de familia y La fuerza del amor no ha dejado de estar en escándalos luego de dos divorcios, de admitir que está en la ruina y no tiene trabajo tras pelearse con Andrea Legarreta y ser vetado de Televisa.

En 2019, Adame incluso confesó que se ha hecho más 'arreglitos' y cirugías que la propia Lucía Méndez y Ninel Conde, por lo que usuarios aseguran que quedó irreconocible a sus días de actor protagónico en melodramas.

Yo me hice más que por estética... tenía el párpado caído, muy caído ya. Tenía los ojos cerrados, entonces me hice una cirugía de párpados (...) obviamente bajé de peso y la piel se pone flácida entonces me hice un tratamiento", dijo entonces.