Mary Paz Banquells, ex de Alfredo Adame reacciona a pelea del actor con abogado de Carlos Trejo

Ciudad de México.- La actriz, Mary Paz Banquells reaccionó a la pelea entre Alfredo Adame y el abogado de Carlos Trejo, al demostrar su preocupación por el comportamiento del actor.

Durante su encuentro con los reporteros que acudieron a la conferencia de la obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?, la hermana de Rocío Banquells externó su preocupación y esperanza de que el padre de sus hijos tome consciencia de la violencia que fomenta.

Pues sí, porque imagínate, a mí me duele, pues a mis hijos les duele ¿no?, finalmente es su padre, y a mi me duele ver a mis hijos preocupados, sufriendo por lo que le pueda pasar, pero es algo que nosotros, ni mis hijos pueden hacer ni solucionar nada, entonces pues esperemos que tome conciencia de que en este mundo hay demasiada agresión como para cada persona seguir esa agresión y esa violencia", remató.

De la misma manera, la artista aseveró que la violencia y la afición por las pistolas de Alfredo Adame fue lo que terminó por separarlos.

La verdad sí había momentos en que decía ‘¡híjole!, se te va a salir un tiro y a la que vas a matar es a mí, pero no, efectivamente a mí no me amenazó nunca con un arma. (Esto pasaba) cuando de repente amenazaba a las personas con el arma, porque ya lo han visto ustedes, no es algo que lo esté diciendo es nuevo, de repente en el coche sacaba el arma para demostrar que estaba armado”, contó.