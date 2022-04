¡No lo extraña! Belinda llega a 'VLA' y confiesa que está "feliz" tras ruptura con Christian Nodal

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 6 de abril la famosa actriz y cantante Belinda dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría para hablar sobre las recientes polémicas que han rodeado su vida tras su ruptura con Christian Nodal.

A través de la llamada telefónica que concedió al matutino de TV Azteca, la intérprete de En el amor hay que perdonar mencionó en primera cuenta ella jamás menospreció a México cuando la semana pasada declaró que era "española".

Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también... a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo", expresó.

Y Beli también recalcó que su mudanza a España es meramente temporal por la promoción de la serie de Netflix Bienvenidos al Edén: "Estoy entre dos amores (México y España), además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que esto aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México".

Posteriormente la periodista Flor Rubio cuestionó a la guapa modelo sobre su situación sentimental luego de que a mediados de febrero confirma que su compromiso matrimonial con el intérprete sonorense había concluido.

Estoy super concentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacia falta en lo que mas me apasiona que es mi trabajo, mi carrera , ahora estoy retomando mi carrera como actriz... así que eso me emociona. Estoy trabando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor", expresó.