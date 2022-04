No perdona: Carlos Trejo "imita" a Alfredo Adame en la nueva pelea que se ha hecho viral

Ciudad de México.- La tarde del martes 5 de abril, el nombre de Alfredo Adame se volvió tendencia debido a que éste había protagonizado una nueva pelea, en esta ocasión con el abogado de Carlos Trejo, personaje que ya tenía planeada una pelea con el conductor pero por diversas razones no se llevó a cabo.

A través de las redes sociales la nueva pelea pronto se hizo viral sobre todo por el hecho que el exconductor del matutino Hoy, utilizó de nueva cuenta las patadas que asegura, son una técnica de defensa personal; no obstante, no le salió como esperaba y terminó por caer.

La situación provocó que el escritor del libro ‘Cañitas’ reaccionara a esta pelea; incluso, Trejo aprovechó para imitar a Adame aunque fue más en tono de burla, video que también se ha vuelto tendencia pues las ‘patadas voladoras’ llegaron para quedarse.

En entrevista para e programa DPM, Trejo reveló después que ya había recibido amenazas por parte del equipo de relaciones públicas de Adame, todo con la finalidad de hacerlo participe de esta conferencia de prensa a la que acudió su abogado y no él.

"A mí me estuvieron mandando mensajes, una reportera, amenazando que fuera, que no fuera cobarde, que tarde o temprano me lo iba a topar y era amenazante (…) Yo ni siquiera sabía que esa rueda de prensa era para anunciar la pelea, de la cual yo ni siquiera estaba yo enterado”, aseveró.