Shock en Televisa: Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por negarle convivir con su hijo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso galán de Televisa Julián Gil compartió un video en sus redes sociales en el que explota contra su expareja Marjorie de Sousa por seguirle negando la convivencia con su hijo Matías.

El actual intérprete de 'Próspero' en la telenovela La Herencia mencionó en primera instancia que tiene más de 5 años sin poder ver físicamente al pequeño y culpó a la venezolana de esta situación, pues asegura que no hay un tema legal que le impida convivir con su heredero.

Una expresión totalmente absurda es decir que el nene me ve en televisión, que puedo ver al niño, claro en Instagram. Para que estén claros, no tengo oportunidad de ver a mi hijo y hoy más que nunca es mucho más sencillo poder ver al niño porque no existe un tema legal".

En la grabación de poco menos de 10 minutos, el novio de Valeria Marín también mencionó que la única razón por la que no mira al niño es porque Marjorie no lo permite.

Yo vivo en México, quizá vivo a 15, 20 cuadras de ella, o sea, es tan sencillo como llamar. Uno de los motivos principales para que yo no compartiera con mi hijo era que el niño estaba enfermo, yo no puedo entender, que en todas las entrevistas dice que el niño está saludable, entonces déjenme ver al niño", añadió.

Gil desmintió que haya renunciado a la patria potestad porque "eso es totalmente absurdo e imposible" y aclaró que "en México se me arrebató sin ningún tipo de justificación".

Asimismo, el argentino de 51 años también destacó que él nunca ha dejado de pagar la manutención de Matías como especularon algunas personas.

Imposible, si yo no ayudará económicamente al niño, yo, créanme, estaría preso como cualquier padre que no provee a su hijo".

Y respecto a las declaraciones que hizo Marjorie sobre que Matías sí sabe quién es su padre, Julián añadió:

"Eso no es sano, yo dudo que en la casa del niño haya una foto mía (y que le diga) ese es tu papá, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente le cambian, o no le dicen él es papá. Les apuesto que si Matías me ve en la calle y él no sabe que soy su papá".

