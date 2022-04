¿Adiós a 'Hoy'? Raúl Araiza recuerda viejos tiempos y sacude a sus fans tras dar anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, 7 de abril, el conductor de Hoy, Raúl Araiza logró impactar a sus seguidores después de dar un anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram... ¿será que se despide del programa mañanero de Televisa?

Parece ser que el actor de Cadena de Amargura y villano de Amigas y Rivales estaba un poco nostálgico, puesto recientemente ha llamado la atención por publicar fotografías de su madre, la actriz, Norma Herrera; sin embargo, la última que publicó capturó el corazón de varios más.

En la imagen se veía toda su familia, desde su padre, Raúl Araiza (tocayo del conductor) así como su hermano, Armando Araiza y él mismo, todos vestidos de forma elegante, ya que, se trataba de la boda del presentador.

Una curiosa y única foto del recuerdo de los cuatro juntos, ¡mi familia!

Celebridades como Cecilia Galliano, Verónica Jaspeado, Joely Bernad, Marisol González y Sofía Villalobos, reaccionaron enternecidos al ver el hermoso cuadro familiar del actor.

Por lo que no, no saldrá de Hoy, pero sí que dio una tierna noticia a sus seguidores, entre otras cosas, en días atrás anunció que su hija se había titulado como chef de gastronomía, hecho que lo lleno de gran felicidad, por lo que le dedicó un tierno mensaje. "Amor de mi vida... Cada día me sorprendes más con tu madurez, felicidades por darme este orgullo. Chef repostera", declaró el actor.

