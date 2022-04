Lety Calderón cuenta cómo se vivió la cita de su hijo Luciano con Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón relató para el programa De Primera Mano, algunos detalles de la cita que tuvo su hijo Luciano con la venezolana, Marjorie de Sousa, luego de que el joven confesara su amor por ella.

Calderón mencionó que su hijo no tenía ni idea de que vería a la actriz. “Me lo llevé con mentiras, y entonces lo puse de espaldas a la entrada y cuando vi cuando llegó (Marjorie) yo seguí como si nada, agarré el teléfono y yo empecé a grabar, pero mi hijo se quedó en shock, no lo podía creer, y yo lloré y lloré”.

Al respecto del anillo que el joven le dio a De Sousa, el cual dijo era un símbolo de amistad entre Luciano, Marjorie y la misma Lety, la protagonista de telenovelas explicó:

Sí, fíjate que coincidimos en muchas cosas, evidentemente yo no sé quién es, y había visto su trabajo y todo, pero no hemos coincidido en nada y creo que conectamos lindo, somos mamás, nos dedicamos a nuestros hijos, trabajamos, pasamos adversidades y sí, yo como mamá, ¿qué te puedo decir?, le agradezco con el alma, es que no hay palabras para agradecer, yo estaba llore y llore y no he parado de llorar".