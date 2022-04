¿Lo rechazaron? Lalo España explota por la bioserie de 'Chespirito'; Arath de la Torre le responde

Ciudad de México.- Prácticamente desde inicios de este 2022, existe una polémica sobre quién dará vida a Roberto Gómez Bolaños en la bioserie de 'Chespirito', a lo que Eduardo España, actor que calificó para realizar el papel, explotó en redes sociales. Lo inesperado fue que Arath de la Torre le respondió y afirmó que probablemente no le darían el papel.

Algunos meses atrás comenzaron los rumores sobre la filmación de una nueva bioserie, ésta estaría centrada en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, afamado comediante por crear a personajes como 'El Chavo de 8' y 'El Chapulín Colorado', por lo que la duda surgió y muchos se cuestionaron ¿quién sería el actor que daría vida a esta leyenda del entretenimiento?

Ni corto ni perezoso, Eduardo España logró impresionar a las redes sociales luego de publicar algunas fotografías de él, caracterizado como el exesposo de Florinda Meza, cosa que logró cautivar a miles e incluso exigieron que se le diera el papel a Lalo, pero nada más se habló del tema.

Tras esta situación hubo un fuerte rumor de que el papel se lo habían dado a alguien más, sobre todo porque hasta el momento, el actor de Vecinos no había hablado al respecto. Este jueves 7 de abril, Eduardo España rompió el silencio y reveló qué era lo que había ocurrido con el proyecto.

Como me preguntan constantemente, comparto: Yo hice todo lo que me corresponde para el casting y el callback de la bioserie sobre 'Chespirito'. Si me llaman o no es decisión de quienes la realizarán. Mientras tanto estoy agradecido por varios proyectos de teatro, cine y TV" publicó Eduardo España en su cuenta de Instagram