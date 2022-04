"Me duele el alma": Al borde del llanto, Ángela Aguilar habla tras filtración de fotos y se 'retira'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Devastada y al borde del llanto, la cantante Ángela Aguilar rompe el silencio a través de un video de Instagram sobre la filtración de varias fotografías con su pareja, el compositor sinaloense Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

En días pasados surgieron algunas fotografías privadas de la hija del cantante Pepe Aguilar en redes con el joven de 33 años Gussy Lau. Tras el escándalo mediático, fue él quien se pronunció al respecto, criticando la violación a la intimidad de ambos.

En un video de más de seis minutos que compartió en sus redes sociales, la joven cantante de 18 años se dijo devastada por la dura traición de la que fue víctima por alguien en quien, según ella comenta, "nunca debió confiar".

Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma (...) Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de (no) tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar".

Ángela refirió que el hecho la ha afectado en todas las áreas de su vida.

Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé.... me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. No solo es una imagen, me ha afectado económicamente y me ha afectado en mi vida personal. ¿Amorosa? Ni se diga. Con mi familia", comentó.

Y agregó: "¿Qué cara le puedo dar a mi familia? aunque yo no estaba de acuerdo me puse en esa posición y eso fue incorrecto de mi parte, ese fue mi error... me duele tanto".

La artista mexicana comentó que se identifica con muchas mujeres que también han sido víctima de este tipo de abuso, "porque hay muchas mujeres que casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento".

Ángela se dijo muy decepcionada por esta invasión a su privacidad y lamentó que no la hayan respetado cuando ha tratado de llevar su vida libre de escándalos para honrar los valores que le inculcó su familia.

Esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger qué anuncio y qué no anuncio. Qué digo o qué no digo. Yo creo que me merezco tener esa opción de decidir si voy a sacar o voy a salir en una relación o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar".

La cantante de regional mexicano aseguró que se siente "perdida" y no sabe aún cómo procederá ante esto que sucedió. Lo único que asegura hará es estar con su familia para tomar "una decisión juntos" y se retirará un tiempo del ojo público, más no de la música.

No sé qué voy a hacer... lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido no se merecen esto y yo tampoco. Vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia", afirmó.

Tras agradecer por el amor a sus fans y seres queridos, comentó que ya no hablará al respecto ante la prensa y dijo:

Me duele el corazón ahorita pero sé quién soy... y les agradezco", finalizó.

