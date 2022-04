Por diversión: Boda entre Kourtney Kardashian y Travis Barker fue "sin licencia"

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Hace unos días se reveló que Kourtney Kardashian y Travis Barker ya se habían casado mientras viajaron a Las Vegas a fin de ser partícipes de la 64 entrega de los Premios Grammy, evento donde el baterista participo al lado de H.E.R. y Lenny Kravitz; sin embargo, la hermana de Kim reveló qué fue lo que ocurrió.

Fuentes aseguraron que ellos, habían exigido que un imitador de Elvis Presley fuera el que oficiara la ceremonia, misma de la que no hay fotos debido a que ellos llevaban a su fotógrafo y seguridad especiales; no obstante, aclararon que la ceremonia sí ocurrió aunque fue por diversión, es decir, esta capilla no contaban con la licencia oficial dejando así la boda como una simulación.

“Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia). La práctica hace al maestro”, puso Kourtney en redes.

La pareja, que se comprometió en 2021 en medio de un escenario romántico en la playa, desmintió así haberse convertido en marido y mujer, por lo que la ceremonia oficial sigue en espera y de la cual sí habrá una licencia y mucho glamour, no una capilla en la ‘Ciudad que nunca duerme’ y un imitador del intérprete de Don’t be cruel.

Fuente: Instagram, The New York Post