¿Sale del clóset? Cynthia Rodríguez habla de más en 'VLA' y confiesa íntimo secreto de Carlos Rivera

Ciudad de México.- Tras 17 años en las filas de TV Azteca y rumores de que se irá del matutino Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez hizo fuertes declaraciones sobre su relación con Carlos Rivera al ser cuestionada por 'El Capi' Pérez.

En plena emisión de este jueves 7 de abril, Cynthia confesó íntimos secretos de su relación con el exacadémico durante la sección 'Los expedientes secretos' conducida por 'El Capi', en la que dejó en shock.

Primero, la guapa presentadora confesó que fue invitada a Los Pinos cuando tenía 12 años al ser ganadora de la Olimpiada del Conocimiento en Coahuila y conoció al entonces presidente de México, Ernesto Zedillo.

Posteriormente, fue cuestionada sobre si era cierto que ella y Carlos Rivera rezaban todos los días el rosario con tal de que se acabara la pandemia, a lo que ella respondió revelando el íntimo secreto del cantante.

Por su parte, 'El Capi' empezó a burlarse de esto al mencionar a dos famosos que han dejado claro que son muy religiosos: "Díganle gracias a esta pareja por acabar con la pandemia (...) ¿A estas reuniones asistía Eduardo Verástegui? ¿Álex Sirvent? ¿No era la misma secta?".

Ante las preguntas de su compañero, Cynthia se defendió entre risas y terminó hablando de más, pues reveló que ella y Carlos sí dieron un paso más en su relación, pues confirmó que ¡ya viven juntos!

Cynthia también contó que TV Azteca le pidió eliminar algo de su cuerpo cuando hacía la telenovela Educando a Nina, dejando en shock a todos:

Para hacer una novela en la que hacía dos personajes, Nina, se me solicitió que me quitara una parte de mi cuerpo porque no había sentido... me tuve que quitar un lunar porque las gemelas no podían tener el mismo y en otra ocasión me quité la vesícula".