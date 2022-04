¡Shock en EU! Toni Costa revela sí fue mantenido por Adamari López: "Este bailarín no gana bien"

Miami, Estados Unidos.- Después de la separación de Adamari López y Toni Costa, se desató una serie de rumores en las que los seguidores de la pareja culpaban al bailarín por la separación, incluso llegó a ser tachado de "mantenido" a lo que el español decidió revelar sí era cierto que la actriz de Amigas y Rivales llegó a cubrirlo económicamente.

Todo ocurrió durante la primera entrevista a la que Evelyn Beltrán y el padre de Alia fueron, como pareja, en la que hablaron sobre su historia de amor y revelaron otros tantos temas, como los constantes ataques de los que son presas en redes sociales.

Una de las preguntas más esperadas fue en la que cuestionaban al europeo sobre sí la conductora de Hoy Día y Así se baila lo mantuvo, a lo que él respondió:

Yo comparto todo lo que yo hago, la sociedad piensa que este bailarín no gana bien. Pues, no se los voy a decir, pero yo con eso tengo mi propio carro, estoy ahorrando para mi propia casa, yo he aportado lo que tenía que aportar, sigo aportando, y así son las relaciones también, una balanza en el que alguien está un poco más, poco menos" comenzó a narrar