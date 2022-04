Tras declararse lesbiana y renunciar a 'VLA', conductora reaparece en TV Azteca ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien tiene más de 3 años en las filas de TV Azteca, reapareció ahogada en llanto por una difícil razón luego de haber abandonado el programa Venga la Alegría desde hace unos meses.

Se trata de la deportista mexicana Mati Álvarez, quien tuvo que renunciar a las pocas semanas de su estreno al matutino de Azteca Uno Venga la Alegría: Fin de semana en el pasado mes de enero para unirse a la primera temporada de Exatlón All Star.

Lamentablemente la estrella originaria de Puebla, quien se se unió a las filas de la empresa del Ajusco en 2019 y se declaró lesbiana durante su estancia en Exatlón México, no ha tenido una temporada nada fácil dentro de esta competencia y en más de una ocasión ha mostrado su frustración debido a que ha caído en un bajo rendimiento.

Hace algunas horas en la transmisión de Exatlón All Star Mati casi rompió en llanto al recordar todas las experiencias que ha vivido dentro del programa de Azteca Uno y qué aprendizajes le han dejado cada una de ellas.

Aquí he crecido mucho como persona, me ha ayudado a aceptar, a agarrar esa confianza en mí misma, para mí siempre va ser mi casa, cuando entré tenía muchísimas inseguridades, miedo a hablar adelante y toda esa fuerza la encontré en Exatlón".

Asimismo, Álvarez confesó en la entrevista que antes de unirse a la competencia ella estaba distanciada de su familia porque no la aceptaban por sus preferencias sexuales.

Y ya casi llorando, la conocida 'Golden Champion' mencionó de qué forma recuerda a su madre, Matilde Sierra, cuando se siente sola en las playas de República Dominicana.

Me acuerdo que mi mamá me dijo que siempre íbamos a ver el mismo cielo, que viera las estrellas, eso me pegó mucho y por eso ahora me encanta salir a ver las estrellas y aunque he estado lejos, de verdad veo las estrellas y la veo a ella".