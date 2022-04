¡TV Azteca, en shock! Tras comprometerse, conductor da fuerte noticia: "Casi me da un paro"

Ciudad de México.- Un polémico y popular conductor de TV Azteca dio una fuerte noticia en vivo, la cual surgió luego de que se comprometiera con su novio; un terrible accidente casi le provoca un paro cardiorrespiratorio.

Se trata del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien hace solo dos días informó que, tras 'salir del clóset' en 2020, se comprometería con Jesús Castillo, con quien lleva casi dos años de relación.

Si bien la noticia del 'anillo' de Bisogno a Castillo conmovió a toda la televisora del Ajusco, el dulce momento por poco se amarga debido a que la casa del compañero de Pati Chapoy ¡se incendió!

Autoridades se movilizaron por incendio en casa de Daniel Bisogno

El pasado martes 5 de abril, en pleno programa en vivo, la periodista de espectáculos informó que la casa de Bisogno, ubicada en el Pedregal, de la Ciudad de México (CDMX) se incendió.

Bisogno compartió que, en efecto, se trataba de su morada, y que ver el incendio casi le provoca un paro. ¡Brutal!

Y sí era mi casa Pati'', confirmó Daniel, ''no fue ‘supuesta’, casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’, se me doblan las rodillas pero me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina, y de la más pesada para acabarla de amolar, se le prendió un bambú que ya tiene bastante seco", compartió el conductor.