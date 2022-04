Adiós 'Hoy': Sin exclusividad y casi quedar ciego, actor se retira de Televisa y llega ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor dio un duro golpe al rating del programa Hoy pues luego de haber trabajado más de 50 años en Televisa y haberse quedado sin exclusividad, hace unas horas llegó por primera vez al matutino de la competencia. ¿Se fue a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del exgalán de telenovelas Otto Sirgo, quien comenzó su carrera artística en 1970 haciendo más de 50 exitosos melodramas como Los ricos también lloran (1979), Rosa Salvaje, Niña amada mía, Lazos de amor, Mujer de madera, Por ella soy Eva, Cachito de Cielo, entre muchos otros más.

Tras perder su contrato de exclusividad en la televisora de Emilio Azcárraga Jean, el originario de Cuba decidió incursionar en las series de streaming y se alejó de las novelas en la pantalla chica por un par de años.

Sin embargo, el pasado año Otto regresó al canal de Las Estrellas formando parte del elenco de Vencer el pasado (2021).

Durante la mañana de hoy jueves el viudo de Maleni Morales dio una entrevista exclusiva al matutino Sale el Sol de Imagen TV donde explicó que ya casi está recuperado tras someterse a una cirugía de cataratas que lo hizo recuperar la vista.

Estoy de maravilla porque volví a ver, o sea ya veo... fue una operación de las cataratas y es impresionante, si alguien tiene, no dejen de operarse, no se siente nada", explicó.

Asimismo, Sirgo comentó que la actuación es su vida y que dejará de trabajar hasta que su cuerpo ya no se lo permita. Además relató que no le ha sido difícil conseguir trabajo ahora que ya no es exclusivo de Televisa.

Te voy a ser sincero, todos los proyectos que he hecho me han gustado, no me han necesitado rogar".

Ya en otra plática con Juan Soler, el residente de San Miguel de Allende relató que volverá a alejarse de las novelas por un tiempo pues tiene otros proyectos en puerta.

Vienen tres series y me encantan, el primer día que grabé dije 'esto es lo que yo quería'", expresó el cubano.

Fuente: YouTube Sale el Sol e Infobae